Около 3,6 млн казахстанцев обеспечат качественными рабочими местами к 2029 году

Министерством труда и социальной защиты населения РК разработан проект Концепции развития рынка труда на 2024-2029 годы. Реализация предлагаемых в ней мер приведет к увеличению количества качественных рабочих мест до 3,6 млн и улучшению структуры занятости, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

"В экономике страны к 2029 году планируется обеспечить 3,6 млн качественных рабочих мест, что составит 45% в общей структуре занятости. В целях достижения показателей предусмотрены меры по первичной индустриализации в южных регионах страны, реиндустриализации в центральных и восточных областях, кластеризации агробизнеса на севере республики", - сообщили в ведомстве.

Проект постановления об утверждении Концепции находится на рассмотрении Правительства Республики Казахстан.

Одной из основных новелл Концепции является введение понятия "качественное рабочее место", основными характеристиками которого являются: стабильная занятость (не менее 6 месяцев в год), достойный уровень оплаты труда (не ниже медианной заработной платы в регионе), безопасные условия труда, возможности для профессионального развития и карьерного роста, обеспечение трудовых прав и социальной защиты, а также уважение и признание в обществе.

Именно "качественное рабочее место" станет целевым индикатором работы всех отраслевых государственных органов.