Около 300 человек эвакуировались из пожароопасного района в Абайской области

Фото: obvk.kz

На место пожара прибыл вице-министр по ЧС.

В Бородулихинском районе продолжает гореть сухая трава и лесной массив. Из населённых пунктов вблизи места пожара самостоятельно эвакуировались уже 277 человек. Общая площадь пожара достигла 1500 гектаров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"В связи с угрозой населённым пунктам эвакуировались самостоятельно по родственникам с санаторий Березовка и Подхоз Березовка 277 человек. На месте организовано дежурство по противодействию мародёрству 15 человек личного состава РОП. Всего в тушении лесного пожара задействованы 100 единиц техники (из них один пожарный поезд) и два вертолёта, а также 402 человека", - говорится в сообщении.

Помимо этого дополнительно на место пожара группировка сил и средств ДЧС города Астаны, Павлодарской и Карагандинской областей в количестве 133 человек личного состава и 26 единиц техники. Также вылетел вертолёт АО "Казавиаспас" МИ-8 (экипаж из четырёх человек) из аэропорта города Караганды.

За сутки двумя вертолётами осуществлено 59 сбросов (157,5 тонны) воды.

В зону пожара прибыл вице-министр по ЧС генерал-майор Марат Кульдиков. На месте развернута работа командно-штабной машины (КШМ). Также в кризисных центрах работают оперативные штабы МЧС и ДЧС области Абай. Открыта горячая линия.

По данным "Казгидромет", 24-26 мая в Бородулихинском районе Абайской области ожидается северо-восточный ветер порывами до 15-20 метров в секунду.