В связи с закрытием из-за непогоды трассы Астана – Караганда на терминале города Темиртау скопились около 300 автомобилей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции региона.

Полицейские настоятельно рекомендуют водителям воздержаться от дальних поездок до улучшения погодных условий и открытия трассы. На дороге местами есть перемёты.

"Мы просим всех участников дорожного движения соблюдать меры предосторожности, следить за обновлениями информации о состоянии автодорог и учитывать рекомендации экстренных служб", – сообщил командир батальона патрульной полиции ДП Карагандинской области Медет Нурмуханов.

Ориентировочное открытие данной трассы – 21 января в 07:00.

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Из-за ухудшения погодных условий также до утра закрыты:

- участок граница Улытауской области – село Топар республиканской трассы Кызылорда – Павлодар;

- участок Жезказган – граница Карагандинской области автодороги Кызылорда – Павлодар.