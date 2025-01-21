Около 300 авто скопились в Темиртау из-за закрытия трассы
Открытие трассы Астана – Караганда ожидается утром.
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В связи с закрытием из-за непогоды трассы Астана – Караганда на терминале города Темиртау скопились около 300 автомобилей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции региона.
Полицейские настоятельно рекомендуют водителям воздержаться от дальних поездок до улучшения погодных условий и открытия трассы. На дороге местами есть перемёты.
"Мы просим всех участников дорожного движения соблюдать меры предосторожности, следить за обновлениями информации о состоянии автодорог и учитывать рекомендации экстренных служб", – сообщил командир батальона патрульной полиции ДП Карагандинской области Медет Нурмуханов.
Ориентировочное открытие данной трассы – 21 января в 07:00.
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Из-за ухудшения погодных условий также до утра закрыты:
- участок граница Улытауской области – село Топар республиканской трассы Кызылорда – Павлодар;
- участок Жезказган – граница Карагандинской области автодороги Кызылорда – Павлодар.