Около 30 тысяч мигрантов попали в Великобританию через Ла-Манш

В 2023 году почти 30 тысяч мигрантов пересекли пролив Ла-Манш на небольших лодках, перебравшись из континентальной Европы в Великобританию, передает BaigeNews.kz со ссылкой Golosameriki.Com.

Это почти на треть меньше, чем в 2022 году. Но показатели незаконной миграции все равно высокие: 29 тысяч 437 человек, незаконно прибывших на юго-восточное побережье Англии, по-прежнему является вторым большим показателем с тех пор, как власти начали публиковать данные в 2018 году.

Опасные путешествия по одному из самых оживленных судоходных маршрутов в мире стали политической головной болью для консервативного правительства Великобритании. Премьер-министр Риши Сунак в прошлом году пообещал "остановить лодки".