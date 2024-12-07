Инициатива "Трезвое село" охватывает около 30 населенных пунктов Туркестанской области, способствуя созданию дружного и безопасного сообщества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В частности, в Ордабасинском и Мактаральском районах по пять сел, в Келесском — четыре, в Сайрамском — три, в Казыгуртском, Толебийском и Сауранском — по два, а в Отырарском, Жетысайском и Арысском — по одному селу отказались от реализации алкогольных напитков.

Например, в населенном пункте Нуртас Сауранского района проживает 1835 человек. В селе имеются одна школа и два детских сада, а местных жителей обслуживают три магазина. Сельчане занимаются заготовкой курта и масла, а также разводят животных.

"В Нуртасе царит дружба и благополучие. Старейшины подают пример молодежи, которая, используя полученные знания, активно работает над благоустройством села. Следуя поговорке "Пусть от предков останется дерево, нежели скот", местные жители сажают деревья и выходят на субботники, что стало доброй традицией как для молодых, так и для пожилых. Сельчане также выражают благодарность участковым инспекторам полиции за усилия по обеспечению спокойствия и порядка. Участковые инспекторы же довольны благополучием каждой семьи в селе и ведут повседневную работу", — рассказывают в полиции.

В результате, в около 30 селах за последние несколько лет не зарегистрировано ни одного преступления. В полиции надеятся, что количество сел будет только расти. Стражи порядка продолжают проводить работу по созданию общества без преступности.