Спасатели МЧС Казахстана помогают эвакуировать автотранспорт с места массового ДТП на трассе в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz.

На участок автодороги "Астана-Щучинск" для транспортировки автотранспорта прибыли эвакуаторы. По последним данным, там столкнулись 95 машин.

"По предварительным данным с места ДТП порядка 30 машин транспортируют в Астану и Щучинск", — говорится сообщении пресс-службы МЧС РК.

Как уточнили в АО НК "КазАвтоЖол", всего из 95 пострадавших авто к этому часу извлечено 24.

"На месте аварии остаётс ещё 41 авто. Задействовано 34 единиц спецтехники и 20 человек личного состава", — сообщили в пресс-службе "КазАвтоЖола".

Ранее опасное место закрытой трассы в сопровождение полицейских патрульных машин покинула колонна из 200 авто, ранее застрявших в пробке.

Всего в ликвидации последствий аварии на трассе задействовано 152 человека и 68 единиц техники МЧС. Эвакуирован в пункты обогрева 71 человек, в том числе восемь детей. Всех обеспечили горячим питанием. Еще 11 человек были спасены, из них 10 госпитализированы в районную больницу Макинска.

На месте ЧП находится вице-министр по ЧС Кеген Турсынбаев.

Из-за непогоды закрыты 11 участков республиканских дорог в шести регионах страны.