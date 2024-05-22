Тысячи особей краснокнижной рыбы выпустили в Иртыш

Взрослых особей сибирского осётра запустили в Иртыш в районе Павлодара. Акция по зарыблению стала чуть ли не одним из самых долгожданных для специалистов рыбного хозяйства, а также ученых. В последний раз пополняли фауну реки более 10 лет назад, причем незначительно. Тем временем, популяция краснокнижной рыбы с каждым годом снижается, передает корреспондент BaigeNews.kz.

В реке Иртыш обитает порядка 12 видов рыб, но одной из самых редких считается осётр. Точное количество этого вида специалисты назвать не могут. С прошлого года к исследованиям и подсчетам приступили специалисты из Алтая, однако пока данных нет. Но тот факт, что осётр почти на грани исчезновения, никто точно не оспаривает. Причина в плохой экологии реки.

"Мы их не изучали уже давным-давно, не было возможности осетровыми заниматься. Но первый фактор исчезновения, который я считаю, это загрязнение Иртыша. Осётр в этом плане очень нежный. Еще один фактор, Иртыш становится большим транспортным узлом и происходит искривление русла Иртыша, а осётр именно на наших песчаных берегах нерестится. А когда добывают песок, искривляют русло, уничтожаются его нерестилища здесь", - рассказал павлодарский ученный-ихтиолог Александр Убаськин.

Акции по зарыблению в Павлодарской области, проводят каждый год. В первую очередь делают это предприниматели, за которыми закреплены конкретные водоемы. Это входит в их обязанность, в том числе в рамках компенсационного возмещения.

"Основной вид — это карп. В 2023 году порядка 300 тысяч сигалеток карпа было выпущено в Иртыш. Одна из компаний в этом году также планирует выпустить сигалеток сибирского осётра. Мы хотим плавно перейти от зарыбления карпом на осётра. Также у нас канал им.К.Сатпаева зарыбляет, они более миллиона сигалеток карпа выпустили в гидроузлы канала в прошлом году", - рассказала руководитель отдела рыбной инспекции по Павлодарской области Самал Темирболатова.

Сегодня акцию по зарыблению провела также частная организация. В Павлодар из Восточно-Казахстанской области привезли порядка двух с половиной тысяч осетровых. Причем, возраст их от полутора до трех лет. Это также играет важную роль для последующей приживаемости редкой рыбы.

"Осетровых в последний раз в Павлодарской области выпускали 10 лет назад. У нас был ТОО "Павлодарский осетровый завод" и они, в связи с тем, что закрывались, выпускали осётров, именно тоже годовалых в реку Иртыш. Более 100 штук. Сегодня выпускают порядка 2,5 тысяч штук. Для Иртыша, конечно, это мало, но думаю, что это только начало", - добавила руководитель отдела рыбной инспекции по Павлодарской области Самал Темирболатова.

К слову, выпущенная рыба, отмечают специалисты, уплыть вниз по течению в Иртыш не должна. Ее особенность в том, что она остается жить там, где ее и выпустили. При этом эволюционно сложилось так, что для сибирского осётра Иртыш в Павлодарской области идеальное место для развития и нереста.

"Вообще зарыблением в основном занимается управление природных ресурсов. Мы сюда осетровых впервые привозим. В прошлом году мы в Абайскую область привозили, оттуда большой спрос идет и немного с Восточно-Казахстанской области. На этот год очень много планов, люди заинтересованы в восстановлении именно осетровых, потому что это ценный вид рыб. Сибирский осётр обитает именно в Иртыше, а на западе Казахстана каспийский осётр, они обитают в Каспийском море", - рассказал руководитель рыбного хозяйства из Восточно-Казахстанской области Ерлан Сагидолжин.

Ученые отмечают, должно пройти не менее 10-12 лет перед тем, как эта рыбы даст потомство. Учитывая столь внушительный возраст, дожить до первого нереста удается далеко не многим особям. Кстати, последний факт браконьерства в Павлодарской области был зарегистрирован два года назад.

Видео: Артем Викторов.