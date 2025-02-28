В Фонде социального медицинского страхования отчитались о ходе закрытия 2024 года и запуске фактической оплаты за январь 2025 года, что проводится впервые, передаёт BaigeNews.kz.

Касательно финансирования медицинских организаций по итогам 2024 года в ФСМС сообщили, что по состоянию на 27 февраля выплачено порядка 2,8 трлн тенге, включая амбулаторное лекарственное обеспечение.

"На данный момент отчетный период за декабрь 2024 года закрыт на 99,8%, охватывая 1 946 медицинских организаций на общую сумму 2 трлн 519,5 млрд тенге. Также хочу подчеркнуть, что, благодаря предпринятым подготовительным мерам в конце 2024 года, впервые процесс закрытия отчетного периода января начат в феврале, и на сегодняшний день его завершение составляет 21,5%", – отметила заместитель председателя правления ФСМС Индира Саркенова.

Ранее Фонд производил авансирование медицинских организаций в размере 30% от годовой суммы договора, а фактическое закрытие января начинал в марте, после завершения сопутствующих процессов.

В начале 2025 года Фонд произвел авансирование поставщиков в размере не более 10%, что было обусловлено стратегией закрытия отчетного периода января 2025 года в феврале. Кроме того, было принято решение о дополнительном авансировании субъектов ПМСП.

Фонд активно продолжает работу по обеспечению стабильного финансирования медицинских организаций и своевременному исполнению обязательств перед поставщиками медицинских услуг.

Планируется завершить закрытие января до середины марта 2025 года.