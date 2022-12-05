Около 2600 коррупционных рисков выявлено в госорганах по Казахстану

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Госорганы начали cамостоятельно выявлять коррупционные риски. Об этом сообщает Антикоррупционная служба, передаёт BaigeNews.kz.

Система противодействия коррупции не ограничивается рамками работы Агентства по противодействию коррупции. В целях активного вовлечения всех госорганов и каждого руководителя в предупреждение коррупции Агентством разработана группа антикоррупционных проектов. Проекты разработаны на основе мер противодействия коррупции, таких как – анализ коррупционных рисков, формирование антикоррупционной культуры и антикоррупционный комплаенс.

В текущем году внутренним анализом коррупционных рисков охвачено более 300 областных управлений акиматов, в ходе которого выявлено порядка 2600 коррупционных рисков, из них устранены более 1800.

На уровне центральных государственных органов выявлено более 450 коррупционных рисков. Об этом озвучено в ходе совещаний 30 ноября и 1 декабря под председательством Первого заместителя председателя Агентства Дмитрия Малахова с участием руководителей аппаратов местных исполнительных и центральных государственных органов.

Проектный подход позволил персонализировать ответственность, установить четкие и измеримые индикаторы. Для обеспечения качества исполнения антикоррупционных инструментов разработана система мониторинга и оценки проектов.

"В ходе совещания озвучены положительные кейсы нескольких регионов. К примеру, в ЗКО по результатам анализа рисков удалось сэкономить свыше 11 млрд. тенге, а также зарегистрирован материал по факту хищения бюджетных средств. Аналогичный пример в Костанайской области, где в ходе анализа коррупционных рисков выявлен факт хищения бюджетных средств на сумму 1,3 млн. тенге. А в Карагандинской области установлены факты незаконных выплат поставщику на сумму 1,4 млн. тенге за фактически не оказанные услуги по санаторно-курортному лечению инвалидов", - рассказали в Антикоррупционной службе.

Проектный подход позволил упорядочить антикоррупционные меры и объединить усилия всех госорганов в превенции коррупции. Агентством продолжится комплексная работа по предупреждению коррупции на всех уровнях государственного управления.