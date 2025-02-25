В 2024 году в Казахстане были оказаны специальные социальные услуги 247 жертвам торговли людьми, из которых 32 человека нашли работу, передаёт BaigeNews.kz. Это часть реализации Плана мероприятий Правительства РК по борьбе с торговлей людьми на 2024-2026 годы, который включает 55 ключевых пунктов, направленных на предотвращение преступлений в этой области.

Министерство труда и социальной защиты населения совместно с местными органами власти активно работает над предоставлением социального обслуживания и содействием трудоустройству пострадавших. В рамках этих усилий жертвам торговли людьми предоставляются комплексные социальные услуги: от медицинской и психологической помощи до юридической и экономической поддержки.

На 1 января 2025 года в Казахстане работает 13 кризисных центров, где жертвы торговли людьми могут получить помощь. 114 из 247 пострадавших в 2024 году были иностранными гражданами. Для помощи в трудоустройстве разработаны программы, включая онлайн-обучение, предоставление грантов для социально уязвимых граждан и субсидирование рабочих мест.

Важно, что все услуги, направленные на помощь жертвам, предоставляются конфиденциально, и для получения этих услуг не нужно раскрывать свой статус как жертвы насилия или торговли людьми. Для тех, кто нуждается в поддержке, достаточно обратиться в карьерный центр по месту жительства.