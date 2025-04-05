Актау принимает почётных гостей из тюркоязычных стран в рамках старта программы "Культурная столица тюркского мира – 2025", передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе облакимата, на торжественные мероприятия прибыли около 200 делегатов, включая почти 50 официальных лиц и руководителей международных организаций.

Среди гостей – артисты из Турции, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана и Туркменистана. Жители со всех уголков Казахстана также съезжаются в Актау, чтобы стать частью масштабного культурного события.

С вечера 4 апреля в городе работают выставки, где представлены традиционные изделия, артефакты и культурные символы стран ТЮРКСОЙ. Посетители могут познакомиться с общим наследием тюркских народов и насладиться разнообразием ремесел.

Напомним, Актау стал третьим казахстанским городом, получившим статус культурной столицы тюркского мира. Ранее этот титул присваивался Астане и Туркестану. Программа реализуется под эгидой Международной организации ТЮРКСОЙ при поддержке Министерства культуры и информации РК и акимата Мангистауской области.

Торжественная церемония открытия состоится сегодня, 5 апреля. в 19:30 на главной сцене.

В рамках мероприятия министр культуры и информации Аида Балаева провела ряд важных встреч с представителями тюркских стран и международных организаций.