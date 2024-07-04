Около 20 человек напали на официального представителя правительства Франции, министра-делегата Приску Тевено и ее помощников, передаёт BaigeNews со ссылкой на mir24.tv.

Инцидент произошел в коммуне Медон-ла-Форе, который расположен на юго-западе от Парижа.

Нападение было совершено во время мероприятия по расклейке предвыборных плакатов. Тевено готовилась ко второму туру парламентских выборов. Там она выступит от президентского блока "Вместе за республику". Министр-делегат не пострадала от рук злоумышленников, однако некоторые ее сторонники и помощник были ранены. Одному их них сломали челюсть. Двух пострадавших госпитализировали.

Правоохранительные органы оперативно прибыли на вызов и задержали четырех человек. В ходе расследования выяснилось, что трое их них не достигли совершеннолетия. Полиция приступила к выяснению мотивов, сообщает LCI.