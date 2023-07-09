Около 17 кг мертвой рыбы извлекли из реки в Атырауской области

Фото: AtyrauPress

Факт гибели рыбы зафиксировали в сельской местности Мендибай, возле водохранилища Ералы Кызылкугинского района, среди погибших рыб обнаружены мальки красноперки, жереха и чехонь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на AtyrauPress.

Сообщение о гибели рыбы поступила в комитет рыбного хозяйства 7 июля примерно в 23-00 часов. На месте побывала группа в составе акима Ойылского сельского округа и шести добровольцев для выяснения ситуации, были проведены работы по очистке территории.

В результате проведенных работ в участке Мендибай, вдоль водохранилища Ералы, из воды извлечено порядка 17 кг мёртвой рыбы, которая была закопана в специальном месте.

8 июля сотрудниками местных исполнительных органов были проведены дополнительные исследования в вышеназванной местности. В других местах мёртвой рыбы выявлено не было. На сегодняшний день проводятся мероприятия по выяснению причин случившегося.