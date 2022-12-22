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Около 1,5 тысячи казахстанцев попали под амнистию по январским событиям
991 гражданам уже сокращены сроки наказания, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщил во время брифинга в Астане первый заместитель генпрокурора Тимур Ташимбаев.
По его словам, произошедшие январские события стали большой трагедия для всех казахстанцев - целостность, независимость и национальная безопасность республики была под реальной угрозой.
"Президентом были предприняты своевременные и волевые решения, которые, по сути, позволили сохранить страну. По его поручению мы детально разбираемся в причинах и последствиях трагедии", - проинформировал заместитель генпрокурора.
По мнению Ташимбаева, людей подтолкнуло выйти на улицы социальные проблемы, снижение доходов и рост безработицы. Этим воспользовались деструктивные силы, криминальные и радикальные элементы. По сути, они спровоцировали людей на более агрессивные действия.
К слову, большинство участников беспорядков – это молодежь, которая не осознавала всей тяжести последствий. Многие затем раскаялись в содеянном.
"Поэтому в ноябре Президентом подписан Закон "Об амнистии" участников январских событий. Амнистия затрагивает права около 1,5 тысяч лиц. На сегодня 991 гражданам уже сокращены сроки наказания, ещё 94 человека освобождены от уголовной ответственности", - отметил Ташимбаев.
Он добавил, что амнистия не касается организаторов беспорядков, лиц, совершивших пытки, экстремистские, террористические, коррупционные преступления, государственную измену.
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