Около 15 тысяч иностранцев легально работают в Казахстане

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По разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 14 957 иностранных граждан, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

"Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (далее – ИРС) имеются следующие категории: 576 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория), 3029 разрешений для руководителей структурных подразделений (вторая категория). Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 7715 и 856 человек соответственно. Также на сезонные работы привлечены 1241 человек, а в рамках корпоративного перевода – 1540 человек", - сообщили в ведомстве.

На данный момент в Казахстане насчитывается 1719 работодателей, использующих иностранную рабочую силу. На них работают более 399 тысяч граждан Казахстана, что составляет 96% от общей численности работников.

"Наибольшее количество работают в сферах строительства – 5910 человек (40%); горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1499 человек (10%); сельского, лесного и рыбного хозяйства – 1146 человек (8%); профессиональной, научной и технической деятельности – 1081 человек (8%); обрабатывающей промышленности – 995 человек (7%)", - отметили в Минтруда.

Основными странами исхода трудовых мигрантов являются Китай – 3500 человек, Индия – 1731 человек, Турция – 1642 челоек, Узбекистан – 1344 человек, Великобритания – 1112 человек.