Около 13 тонн наркотиков изъяли из незаконного оборота в Алматинской области
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104 наркоправонарушения выявлено с начала 2024 года полицейскими в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
“В общей сложности с начала текущего года проведено 265 профилактических мероприятий антинаркотической направленности. Только за период проведения антинаркотического месячника, продлившегося с 26-го мая по 26-ое июня, проведено 70 мероприятий под эгидой “Будущее без наркотиков”, – сообщил Ардак Кайсаров.
Также по информации МВД, с начала года выявлено 104 наркоправонарушения, в том числе 58 преступлений, из которых 27 фактов сбыта наркотических средств, 23 хранения наркотических средств в особо крупном размере. Вместе с тем, выявлено 46 фактов, связанных с незаконным оборотом синтетических видов наркотиков.
С начала года на территории области выявлено 10 нарколабораторий, из незаконного оборота изъято почти 13 тонн наркотических средств.
“Нами на постоянной основе проводится мониторинг интернет-ресурсов. С начала этого года 66 адресов с противоправным контентом внесены на блокировку посредством программы “Кибернадзор”, – дополнил Кайсаров.
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