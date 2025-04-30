Строительство ветровой станции в Жамбылской области позволит создать около тысячи рабочих мест. Об этом на пленарном заседании Мажилиса сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов, передает BaigeNews.kz.

"В результате реализации проекта в экономику Казахстана привлекаются прямые иностранные инвестиции в размере 1,4 миллиарда долларов США. Это повысит инвестиционную привлекательность страны. Кроме того, проект позволит создать около 1000 временных рабочих мест на этапе строительства и до 100 постоянных рабочих мест на этапе ввода в эксплуатацию", - сказал министр.

По его словам, с начальной стадии совместно с инвестором реализуется программа обучения и повышения квалификации местных кадров, в результате которой формируется новое поколение высококвалифицированных специалистов, способных работать с новыми технологиями.

Ранее сообщалось, что в рамках соглашения планируется строительство двух мощных ветровых электростанций в Жамбылской области. Первый проект включает в себя создание ветропарка мощностью 500 МВт, систему хранения энергии на базе аккумуляторных батарей (BESS) мощностью 150 МВт и емкостью 300 МВт·ч, а также воздушные линии электропередач длиной до 125 км с напряжением 220 кВ.