Около 100 тысяч заявлений поступило на гранты в казахстанские вузы

По состоянию на 20 июля на конкурс по присуждению образовательных грантов поступило около 100 тысяч заявлений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК

Больше всего абитуриенты подаются в вузы трех городов республиканского значения: Алматы (38 тыс.), Астана (20 тыс.) и Шымкент (6 тыс.).

"Самыми популярными среди выбора абитуриентов остаются направления "Педагогические науки" (25 тысяч), "Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли" (16 тысяч) и "Информационно-коммуникационные технологии" (13 тысяч). Что касается групп образовательных программ, то наибольшее количество заявлений подано на "Информационные технологии" — 11 тысяч. Далее идет "Подготовка учителей физической культуры" — 5 тысяч заявлений. На третьем месте располагается "Подготовка учителей иностранного языка", ее выбрали уже 4 тысяч абитуриентов", — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, прием заявок на конкурс грантов для абитуриентов всех регионов продлен до 24 июля.

Прием документов продолжается в онлайн формате посредством еGov, так и офлайн – через приемные комиссии вузов. Также будет работать виртуальная приемная комиссия вузов. Подача документов возможна в любом вузе (по месту нахождения).