Около 100 тонн конопли уничтожили в Жамбылской области

В Казахстане с 1 июня по 31 октября прошло широкомасштабное оперативно-профилактическое мероприятие “Қарасора – 2024”. На еженедельном брифинге МВД озвучили итоги операции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Операция направлена на выявление мест, где осуществляется незаконное выращивание наркосодержащих растений, включая как крупные плантации, так и отдельные кусты.

За время ОПМ выявлено 1607 преступлений, в том числе:

799 фактов сбыта;

194 факта незаконного хранения наркотиков;

245 фактов культивирования.

Из незаконного оборота изъято 21,5 тонны наркотиков, из них:

свыше 1,5 кг героина;

порядка 4,5 тонны марихуаны;

более 200 кг гашиша;

187 кг синтетики;

более 16 тонн растения каннабис;

180 тысяч кустов наркосодержащих растений.

"Кроме того, в ходе операции полиция пресекла деятельность двух организованных преступных групп. В Карагандинской области выявлена организованная наркогруппа. Задержано 15 фигурантов. Они занимались сбытом “мефедрона” через Telegram-канал. В настоящее время расследование продолжается. В Алматы задержана организованная наркогруппа из 5 человек, которая также продавала синтетические наркотики с помощью интернет-ресурсов. Во время обыска у подозреваемых изъяли 20 кг “мефедрона” и 750 кг прекурсоров, – сообщил начальник департамента – официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

По словам спикера, в операции были задействованы не только сотрудники подразделения наркопреступности министерства, но и бойцы спецподразделений “Сұңқар”, “Беркут”, вертолеты и беспилотные летательные аппараты.

"С привлечением двух вертолетов Национальной гвардии проведена воздушная разведка на территориях Алматинской, Кызылординской, Туркестанской областей и областей Жетісу и Ұлытау общей площадью около 600 тысяч квадратных километров. Всего осуществлено 42 вылета. Обнаружено и зарегистрировано 19 наркопосевов. Уничтожено свыше 15 тысяч кустов “индийского” и “голландского” сортов конопли общим весом 3 тонны. То есть в оборот не допущено свыше 166 тысяч разовых доз, средняя стоимость которых на наркорынке составила бы 7,5 млрд. тенге. Задержано и водворено в ИВС 12 подозреваемых, в том числе один находившийся в розыске. Изъято две единицы огнестрельного оружия, – поделился Шынгыс Алекешев.

В Шуском районе Жамбылской области на площади более 380 га уничтожено более 100 тонн дикорастущей конопли.

В период ОПМ “Қарасора” выявлено 15 нарколабораторий по изготовлению синтетических наркотиков, по которым изъято 55 кг синтетики и 3 тонны различных прекурсоров.