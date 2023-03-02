Около 100 казахстанцев заразились коронавирусом за сутки

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Минздрав обнародовал статистику по заболеваемости COVID-19 в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz. Согласно данным врачей, в стране выявили 96 новых случая коронавируса.

На 2 марта лечение от КВИ продолжают получать 1 651 человек (–1 493 + и 158 КВИ-), из них в стационарах находится 115 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 536 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжёлом состоянии находятся два пациента, состояние ещё четверых человек врачи оценивают как крайней степени тяжести, к аппарату ИВЛ подключен один пациент.