Около 10 тысяч детей стоят в очереди в детсады в Мангистауской области

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Касым-Жомарт Токаев поручил решить проблему с нехваткой мест в детских садах, передает BaigeNews.kz. В рамках рабочей поездки в регион президент сообщил, что нужно повышать доступность дошкольного воспитания и обучения.

"В Мангистауской области наблюдается острый дефицит мест в детских садах – в очереди стоят около 10 тысяч детей. Для решения проблемы необходимо в полной мере задействовать потенциал государственно-частного партнерства. В этом году в регионе введено в эксплуатацию 17 частных детских садов. Нужно продолжить активную работу в этом направлении", - сказал он.

По словам президента, аналогичная ситуация и со школами. В области не хватает 13 тысяч ученических мест, имеются аварийные и трехсменные школы. В рамках нацпроекта "Комфортная школа" в регионе в ближайшие три года будет построена 21 школа. Однако этого недостаточно, отметил Токаев.

"Акимату области в течение трех лет следует полностью решить проблему трехсменного обучения. В этой работе нужно задействовать возможности бизнеса. Хороший опыт у вас имеется. Только за последние два года в области открыто 19 частных школ. В регионе наблюдается серьезный разрыв в качестве получаемых знаний между городом и селом, между школами Актау и Жанаозена. Это недопустимо. Уровень образования, который получает ребенок, влияет на формирование его личности. Все учащиеся должны получать качественные знания. Это задача государства. Считаю ее приоритетной", - заявил глава государства.

Он сказал, что школы в регионах требуют активного развития. Касым-Жомарт Токаев поручил Министерству просвещения совместно с акиматом проанализировать деятельность школ области и подготовить методические рекомендации по разработке программы развития школ.

"Недавно была утверждена концепция развития образования на 2022-2026 годы. Уполномоченным госорганам следует своевременно принять необходимые меры для ее реализации. Особое внимание нужно уделить подготовке профессиональных кадров, востребованных в регионе. Государство ежегодно увеличивает количество образовательных грантов. На текущий учебный год на обучение в вузах выделено более 73 тысяч грантов. По моей инициативе дополнительно было предусмотрено 10 тысяч целевых образовательных грантов для абитуриентов из западных регионов страны. Шесть тысяч из них предназначались для Мангистауской области, однако освоена была только четверть грантов. Это неприемлемо", - отметил президент.

Кроме того, по словам Токаева, в регионе сохраняется высокая потребность в квалифицированных специалистах. Все это говорит о слабой профориентационной деятельности вузов и профильного министерства, сказал он.

"Не была должным образом проведена информационная работа с абитуриентами и их родителями. Поручаю Министерству науки и высшего образования на должном уровне вести информационно-разъяснительную работу о целевых образовательных грантах. Надо сказать, что гранты на обучение для местной молодежи, нехватка специалистов, в конечном счете, и развитие целого региона – все это тесно связанные между собой вопросы. Поэтому акиму области нужно очень тщательно подходить к их рассмотрению", - сообщил глава государства.

Он отметил, что молодежь региона готова деятельно участвовать в развитии страны, предлагать и воплощать в жизнь прорывные инициативы. Особая ответственность возлагается на молодежные ресурсные центры. Нужно создавать условия для того, чтобы талантливая и активная молодежь могла реализовывать свой потенциал.

Местной молодежи для повышения квалификации или трудоустройства необходимо выезжать и в другие регионы, в том числе в Алматы, Астану. Нужно расширять свой кругозор, нельзя ограничиваться только своей областью. Правительство должно оказать поддержку региону в этой сфере, сказал Токаев.