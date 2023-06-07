Около 10 трлн тенге потерял бюджет Казахстана из-за неучтенных налоговых льгот

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В Казахстане действуют льготы и преференций, объем которых никто считает. Об этом заявила председатель Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова, выступая сегодня на заседании мажилиса, передаёт BaigeNews.kz. В результате аудиторы насчитали 64 налоговые льготы, которые не учитывались ни министерством национпльной экономики, ни КГД. А это потери бюджета, только за четыре года – период аудита, порядка 10 триллионов тенге, заявила Годунова.

"Плюс не учитываемые в течение десятилетий налоговые льготы, которые и дальше продолжают действовать. Порой для процветающего финансово бизнеса. (...) В результате хронический дефицит бюджета – то есть жизнь в долг. При этом расходы на погашение правительственного долга и его обслуживание отнимают 25% чистых доходов бюджета или 2,9 триллиона тенге", - сообщила она.

По словам главы Высшей аудиторской палаты, чиновники так и не научились привязывать расходы бюджета к поставленным стратегическим целям. В результате распыление больших ресурсов на мероприятия, никак не влияющие на достижение общенациональных задач.

"Не успели разработать национальные проекты, на второй год реализации, ставим их на утрату. И вроде, все исполнялось, но эффект сомнителен – рабочие места создаются тысячами, а Минтруд прогнозирует рост безработицы. Экономический эффект по реализации инвестиционных проектов отложенный, расширение и выход на проектную мощности запланирован через 3-5 лет. Это понятно, это производственный цикл любого инвестиционного проекта, а дальше никем не контролируется. В большинстве своем проекты снимаются с мониторинга сразу по завершению реализации", - отметила Наталья Годунова.

Она рассказала, что оценить работу госорганов тоже задача не простая - статданные по 37% целевых индикаторов за 2022 год до сих пор не сформированы, а те, что есть не дают целостного представления о результатах.

"Да и как согласиться с заявленными достижениями, если показатели корректируются под факт исполнения, а изменения объемов финансирования в большинстве своем не влияют на их значение? Настораживает не масштаб неверных прогнозов министерств и ведомств, а то, что они скрыты за красивыми отчетами и недостоверной статистикой. А правительство на их основе принимает соответствующие управленческие решения", - сообщила спикер.

По словам Годуновой, правительство до сих сир не задействовали далеко все резервы в части пополнения бюджета. Она отметила, что республиканский бюджет по сравнению с 2017 годом увеличился очень значительно, но те резервы, которые есть и которые налоговые органы должны взыскивать, многие остаются вне действия закона – это теневая экономика: как минимум 3-4 триллионов налогов в государственный бюджет ежегодно.