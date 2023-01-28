Около 10 миллиардов тенге составляет предварительная сумма ущерба государству от лжетранзита автомобилей в Мангистау

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На протяжении трёх лет в Казахстан через таможенные пункты пропуска Мангистауской области по процедуре "временного ввоза" было завезено более десяти тысяч автотранспортных средств, из них у 9800 авто прошёл срок и не осуществлена обязанность их обратного вывоза из ЕАЭС. Государство недополучило в виде неуплаченных таможенных платежей и налогов свыше 10 миллиардов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Также в ведомстве рассказали о материалах уголовного дела о контрабандных автомобилях из Грузии, которые направлялись в Узбекистан на автовозах по схеме "лжетранзита" из морского порта "Курык".





"Доставка иномарок из дальнего зарубежья была поставлена на поток, преступная схема предусматривала заведомо ложное завершение транзита, что позволяло контрабандистам извлекать большую выгоду", - сообщили в Департаменте государственных доходов по Мангистауской области.



По документам 22 легковых авто через порт "Курык" везли в Узбекистан. Однако три автовоза так и не прибыли в пункт назначения – Ташкент.



Согласно заключению Управления тарифного регулирования ДГД, предварительная сумма ущерба государству составила свыше 98,8 миллионов тенге. Материалы дела для дальнейших процессуальных мер переданы в Департамент по экономическим расследованиям Мангистауской области. Окончательное решение с определением степени вины подозреваемых будет принято по результатам расследования.



"По данным фактам проводится соответствующая совместная работа с органами полиции, а также налаженный обмен информацией с таможенными органами ЕАЭС. Департамент государственных доходов по Мангистауской области, к сожалению, отмечает, что соблазн сэкономить на таможенных пошлинах для многих остается сильнее, чем страх перед перспективой потерять и деньги, и "стального коня", - говорят в ДГД.





По данным ведомства, основная масса преступлений в "автомобильной" сфере совершается по следующим схемам:



1. Иностранные автомашины временно ввозятся на территорию стран ЕАЭС и по подложным документам, как снятые с учета в органах полиции, направляются в Казахстан без таможенной очистки. В Казахстане автомобиль уже легализуется на основании иностранного техпаспорта, регистрируясь в органах полиции и получая казахстанское Свидетельство о регистрации ТС (техпаспорт) и номера. В последующем перепродается другому лицу.



2. Автомобили ввозятся из соседних стран в статусе временного ввоза и передаются казахстанским лицам по доверенности. Напомним, что использование временно ввезенного иностранного транспортного средства на территории ЕАЭС допускается только лицом, осуществившим его ввоз, а передача права пользования и распоряжения автомобилем другому лицу может быть осуществлено только при условии полной оплаты таможенных платежей и налогов.



3. Еще один вариант, когда у контрабандного автомобиля перебиваются номера агрегатов (двигателя, шасси, кузова), подгоняя их под технические данные уже существующего автомобиля, на который существуют легальные документы. Вновь созданный "двойник" отправляется на продажу.