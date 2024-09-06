Около 10 “двойников” выявили полицейские в области Абай

Миграционная служба ДП области Абай продолжает ежедневную работу по выявлению лиц, проживающих на территории области с двойным гражданством, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.

Следует напомнить, что до вступления в гражданство другой страны, гражданину РК необходимо отказаться от казахстанского гражданства. Для этого нужно в 30-дневный срок уведомить органы внутренних дел о планируемом получении гражданства иного государства, а также сдать паспорт и удостоверение личности РК.

К сожалению, некоторые жители области Абай игнорируют эту процедуру, поэтому отмечается рост фактов двойного гражданства. К примеру, за восемь месяцев текущего года сотрудники миграционной службы ДП области Абай выявили около 10-ти “двойников”.

Мотивов для двойного гражданства несколько. Это возможность экстренной эмиграции в случае наступления чрезвычайных ситуаций, получение материальных преимуществ, а именно пенсионный расчет, пособие при рождении детей, льготные условия при поступлении в ВУЗ.

В августе текущего года сотрудниками миграционной службы ОП Бородулхинского района установлен 54-летний житель Бородулхинского района, который в июне 2024-го года приобрел гражданство Российской Федерации, однако умолчал об этом и, соответственно, своевременно не оформил утрату гражданства Республики Казахстан.

По решению суда нарушитель привлечен к административной ответственности в виде выдворения за пределы Республики Казахстан. У нарушителя изъят паспорт гражданина Республики Казахстан и оформлена утрата казахстанского гражданства.

Миграционная служба ДП области Абай напоминает о том, что согласно Конституции Республики Казахстан двойное гражданство в стране не допускается, и просит соблюдать миграционное законодательство.



