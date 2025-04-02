Охранные агентства обяжут сдавать оружие на хранение в случае приостановления деятельности
Мажилис одобрил законопроект.
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Мажилис одобрил в первом чтении проект закона с изменениями и дополнениями по вопросам охранной деятельности, передает BaigeNews.kz.
Теперь юридические лица, владеющие оружием, в случае приостановления своей деятельности будут обязаны в течение 15 рабочих дней сдать на хранение оружие и патроны к нему в органы внутренних дел.
Также владельцев оружия обязуют предоставлять гражданское и служебное нарезное огнестрельное оружие (карабин, винтовка и прочие) для проведения контрольного отстрела в установленном законодательством порядке. В случае несвоевременного предоставления у таких лиц будет отозвана лицензия.
При этом госконтроль за оборотом оружия, имеющегося на вооружении Вооружённых Сил, специальных государственных и правоохранительных органов, осуществляемый руководителями указанных органов, дополняется новой компетенцией по формированию государственной пулегильзотеки.
Кроме того, частные охранные организации в случаях приостановления, прекращения или возобновления своей деятельности, а также оказания охранных услуг вне места регистрации юрлица будут обязаны уведомлять об этом уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней.
К руководителям филиалов и представительств частных охранных организаций вводятся такие же требования, которые предъявляются к работникам, занимающим должность охранника.
Перечень охранных услуг дополняется новой услугой – "обеспечение пропускного режима на охраняемом объекте". Для этого должны будут привлекаться только лицензированные охранные организации.
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