Охранников и воспитателей больше всего ищут работодатели в Казахстане

Фото: BaigeNews.kz/ Арман Мухатов

В Министерстве труда и социальной защиты населения РК рассказали о самых востребованных профессиях на рынке труда и мерах поддержки для казахстанской молодёжи, направленных на облегчение их трудоустройства и карьерного роста, в ответ на запрос BaigeNews.kz.

В ведомстве сообщили, что согласно последним данным Электронной биржи труда, наибольшим спросом в Казахстане пользуются такие профессии, как охранники (1,6 тысяч вакансий и 857 резюме), воспитатели (1,4 тысяч вакансий и 769 резюме), санитары (1,2 тысяч вакансий и 528 резюме), а также менеджеры по онлайн продажам (539 вакансий и 60 резюме). Больше всего вакансий - в сфере образования, здравоохранения и других услуг.

Самыми непопулярными отраслями в трудоустройстве специалисты назвали животноводство, гуманитарные науки, растениеводство, гигиену и охрану труда на производстве, а также отрасль окружающей среды.

Безработные выпускники также могут пройти практику. Минтруда предлагает три вида практики:

"Молодёжная практика", которая предназначена для безработных выпускников, завершивших обучение в течение трёх предыдущих лет. Продолжительность молодёжной практики составляет до 12 месяцев, а рабочие места создаются на предприятиях всех форм собственности, соответствующих полученной профессии выпускником", - сообщили в Минтруда.

Проект "Первое рабочее место" создан для тех, кто ищет работу впервые. После заключения договора с центром занятости населения работодатель трудоустраивает безработного на срок до 18 месяцев. А после этого принимает его на постоянную работу.

В ещё одном проекте "Контракт поколений" могут принять участие выпускники, завершившие обучение в течение двух последних лет. Срок здесь не ограничен. Работодатель закрепляет за участником наставника, которому остаётся полгода до пенсионного возраста. После того, как наставник выходит на пенсию, соискатель занимает вакантное рабочее место наставника или другое свободное место.

Все три проекта реализуются через центры занятости населения. Заработок практиканта составит 103 500 тенге.