Охранники, имеющие проблемы с алкоголем, работали в школах Кокшетау

Прокуратурой Кокшетау совместно с департаментом полиции Акмолинской области провела проверку в деятельности охранных организаций и выявила в школах города сотрудников, состоящих на наркологическом диспансерном учёте с диагнозом: "Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя, синдром зависимости", передаёт BaigeNews.kz.

"Выявлены и другие нарушения в части несоответствия охранников квалификационным требованиям, предъявляемым к ним, а также неоднократные факты привлечения их к административной ответственности по статьям, запрещающим им осуществлять трудовую деятельность в качестве охранника", - уточнили в надзорном органе.

По результатам проверки в адрес уполномоченного органа внесено представление об устранении нарушений законности для привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности и отстранения работников от осуществления охраны школ.