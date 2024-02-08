  • 8 Февраля, 19:17
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Охранники, имеющие проблемы с алкоголем, работали в школах Кокшетау

Сегодня, 17:53
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pxhere.com Сегодня, 17:53
Сегодня, 17:53
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Фото: pxhere.com

Прокуратурой Кокшетау совместно с департаментом полиции Акмолинской области провела проверку в деятельности охранных организаций и выявила в школах города сотрудников, состоящих на наркологическом диспансерном учёте с диагнозом: "Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя, синдром зависимости", передаёт BaigeNews.kz.

"Выявлены и другие нарушения в части несоответствия охранников квалификационным требованиям, предъявляемым к ним, а также неоднократные факты привлечения их к административной ответственности по статьям, запрещающим им осуществлять трудовую деятельность в качестве охранника", - уточнили в надзорном органе.

По результатам проверки в адрес уполномоченного органа внесено представление об устранении нарушений законности для привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности и отстранения работников от осуществления охраны школ.

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