Охранник приставал к школьнице в Актау: подозреваемого арестовали на два месяца

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что бывший охранник объекта образования, который домогался 10-летней ученицы, с санкции суда арестован на два месяца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

На данный момент момент он находится в изоляторе.

Напомним, вопиющий инцидент произошел в прошлое воскресенье, 12 мая, в школе №10 в 11 микрорайоне. Охранник подозвал одну из школьниц, играющих во дворе учебного заведения, а затем завел ее за стойку и начал трогать.