Милый и добрый охранник столичного детского сада покорил сердца малышей и пользователей Сети своим особенным приветствием, передает BaigeNews.kz.

"В нашем садике есть замечательный Батырбек-ага. Во время своей смены он радостно встречает всех детей, а малыши с нетерпением ждут, когда он хлопнет по ладошке", - написала в соцсетях мама одной из воспитанниц.

Женщина снимала этот трогательный момент в течение 1,5 лет и опубликовала видео ко дню рождения охранника.

Накануне мужчина отметил 60-летний юбилей, и в честь этого родители воспитанников устроили для него сюрприз: подарили торт и подарки.

"Пусть таких добрых людей будет больше, а наши дети с детства учатся отзывчивости и заботе", - отметила автор видео.

Пользователи Сети были тронуты таким искренним проявлением заботы и пожелали Батырбеку-ага здоровья и долгих лет жизни.