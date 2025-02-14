Охранник детсада в Астане покорил сердца малышей
Охранник детсада стал звездой Казнета благодаря трогательному ритуалу с детьми.
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Милый и добрый охранник столичного детского сада покорил сердца малышей и пользователей Сети своим особенным приветствием, передает BaigeNews.kz.
"В нашем садике есть замечательный Батырбек-ага. Во время своей смены он радостно встречает всех детей, а малыши с нетерпением ждут, когда он хлопнет по ладошке", - написала в соцсетях мама одной из воспитанниц.
Женщина снимала этот трогательный момент в течение 1,5 лет и опубликовала видео ко дню рождения охранника.
Накануне мужчина отметил 60-летний юбилей, и в честь этого родители воспитанников устроили для него сюрприз: подарили торт и подарки.
"Пусть таких добрых людей будет больше, а наши дети с детства учатся отзывчивости и заботе", - отметила автор видео.
Пользователи Сети были тронуты таким искренним проявлением заботы и пожелали Батырбеку-ага здоровья и долгих лет жизни.
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