  • 14 Февраля, 12:14
  • BAIGENEWS

Охранник детсада в Астане покорил сердца малышей

Охранник детсада стал звездой Казнета благодаря трогательному ритуалу с детьми.

Сегодня, 11:34
АВТОР
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скриншот из видео Сегодня, 11:34
Сегодня, 11:34
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Фото: скриншот из видео

Милый и добрый охранник столичного детского сада покорил сердца малышей и пользователей Сети своим особенным приветствием, передает BaigeNews.kz.

"В нашем садике есть замечательный Батырбек-ага. Во время своей смены он радостно встречает всех детей, а малыши с нетерпением ждут, когда он хлопнет по ладошке", - написала в соцсетях мама одной из воспитанниц.

Женщина снимала этот трогательный момент в течение 1,5 лет и опубликовала видео ко дню рождения охранника.

Накануне мужчина отметил 60-летний юбилей, и в честь этого родители воспитанников устроили для него сюрприз: подарили торт и подарки.

"Пусть таких добрых людей будет больше, а наши дети с детства учатся отзывчивости и заботе", - отметила автор видео.

Пользователи Сети были тронуты таким искренним проявлением заботы и пожелали Батырбеку-ага здоровья и долгих лет жизни.

 
 
 
 
 
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Публикация от Садыбекова Жанна Танирбергеновна (@revmatolog.astana)

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