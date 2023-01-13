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Охрана репродуктивного здоровья подростков - один из пунктов Концепции молодёжной политики в РК
В министерстве информации и общественного развития опубликовали проект Концепции государственной молодежной политики на 2023-2027 годы. Там подробно описаны запросы современных молодых казахстанцев. В том числе описываются и острые проблемы, к которым ведомство отнесло подростковую беременность, передает BaigeNews.kz.
"Подростковая беременность сопровождается высокой вероятностью осложнений. Наряду с рисками репродуктивного здоровья данное явление также сопряжено с негативными психологическими и социальными последствиями. По данным социологического исследования МЗ РК при поддержке ЮНФПА (2018 года), 16,7% девушек-подростков 15-19 лет были единожды беременны. У большинства девушек (62%) беременность завершилась родами. Беременность была прервана через искусственные аборты у 22% респонденток, самопроизвольные выкидыши произошли у 16% респонденток", - говорится в документе МИОР.
Согласно информации ведомства, доля молодежи 15–19 лет с опытом половой жизни представляет 29,4% от представленной возрастной группы.
20% молодых людей, в независимости от социально-демографических параметров, подвергают себя риску заражения инфекциями, передающимися половым путем (ИППП) по причине наличия более одного партнера и не использования барьерных средств защиты. Из сексуально активных молодых людей 15–19 лет 14,8% отметили наличие хотя бы одного из симптомов ИППП в течение последних 12 месяцев, из них большинство (62,6%) не обращались за врачебной поддержкой в лечебные учреждения.
"Данная ситуация объясняется низкой доступностью подростков к информации и услугам здравоохранения по охране их репродуктивного здоровья. В системе здравоохранения подростки и молодежь не включены в группы риска, подлежащие бесплатному обеспечению современными средствами контрацепции, несмотря на то, что национальные исследования репродуктивного поведения населения РК показывают низкий охват девушек от 15 до 19 лет, ведущих активную сексуальную жизнь, современной контрацепцией", - сообщили в министерстве.
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