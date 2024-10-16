Охотников незаконно наказывали в СКО
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Специализированной природоохранной прокуратурой СКО выявлены факты незаконного привлечения граждан к административной ответственности, передаёт BaigeNews.kz.
"Должностными лицами природоохранной полиции в нарушение требований КоАП составлялись материалы без видеофиксации и документов, подтверждающих факт совершения административного правонарушения. В результате жители области необоснованно привлекались к ответственности по части 1 статьи 382 Кодекса - "Нарушение требований пользования животным миром и правил охоты", - сообщили в прокуратуре.
Уполномоченными органами в области охраны животного мира вопреки требованиям Кодекса не правильно квалифицировались факты совершения административных правонарушений, а также нарушались процессуальные нормы.
Прокуроры отменили шесть постановлений об административных правонарушениях. Семь виновных должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
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