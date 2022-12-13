open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Охотники спасли застрявшего рогами в заборе оленя в Казахстане
tiktok.com/ramir_hunter Сегодня, 15:34
191
Сегодня, 15:34
191
Фото: tiktok.com/ramir_hunter

Охотники спасли застрявшего рогами в заборе оленя в Казахстане

Охотники в Казахстане спасли оленя, застрявшего рогами между двумя пролётами бетонного забора, передаёт BaigeNews.kz.

Видео инцидента появилось в соцсетях.

Двое мужчин помогли дикому животному освободить рога от проволоки. А после спровоцировали его подпрыгнуть так, чтобы рога оказались над забором.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#дикие животные #спасение
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:34
191
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх