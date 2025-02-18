В Меркенском районе сотрудники полиции установили подозреваемого в краже из частных домов, передаёт BaigeNews.kz.

По данным пресс-службы департамента полиции региона, мужчина незаконно проникал в жилые дома, выламывая пластиковые двери, и похищал золотые украшения, ноутбуки и другие ценные вещи.

Также выяснилось, что из одного из складов дома были похищены продукты питания - казы, подарки для гостей (тойбастар) и другие предметы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали ранее судимого 39-летнего мужчину.

По данному факту начато досудебное расследование по статье "Кража" УК РК.

Подозреваемого водворили в ИВС. В настоящее время ведется следствие.