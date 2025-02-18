Охотника за "тойбастарами" и казы задержали в Жамбылской области
В Жамбылской области задержан подозреваемый в краже "тойбастар" и казы.
Сегодня, 12:41
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Сегодня, 12:41Сегодня, 12:41
61Фото: Кадр видео
В Меркенском районе сотрудники полиции установили подозреваемого в краже из частных домов, передаёт BaigeNews.kz.
По данным пресс-службы департамента полиции региона, мужчина незаконно проникал в жилые дома, выламывая пластиковые двери, и похищал золотые украшения, ноутбуки и другие ценные вещи.
Также выяснилось, что из одного из складов дома были похищены продукты питания - казы, подарки для гостей (тойбастар) и другие предметы.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали ранее судимого 39-летнего мужчину.
По данному факту начато досудебное расследование по статье "Кража" УК РК.
Подозреваемого водворили в ИВС. В настоящее время ведется следствие.
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