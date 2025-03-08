  • 8 Марта, 16:54
  • BAIGENEWS

Охотника из камышовых зарослей спасли в Жамбылской области

Мужчина сильно замёрз.

Сегодня, 16:36
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 16:36
Сегодня, 16:36
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Фото: МЧС РК

В Жамбылской области, на озере Аулиеколь, охотника на лодке унесло ветром в камыши, и он не мог самостоятельно выбраться на берег. За помощью к спасателям обратился его товарищ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Прибыв на место, спасатели в специальных водолазных костюмах добрались до застрявшего в центре озера гражданина 1959 года рождения, и благополучно эвакуировали его на берег. Спасённый передан бригаде скорой помощи. Мужчина сильно замерз, его конечности онемели из-за холодной воды, так как скорость ветра достигала 30 метров в секунду, а высота волн была 1-1,5 метра", — рассказали в МЧС. 

В ведомстве напомнили казахстанцам, что во времянеблагоприятных погодных условий по возможности отложить любые поездки и путешествия. В случае пожара или возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо незамедлительно звонить по номеру 112.

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