Охотник выстрелил из ружья в школьника в ЗКО
Сегодня, 16:50
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Сегодня, 16:50Сегодня, 16:50
168Фото: freepik.com
30-летний мужчина по неосторожности выстрелил из ружья в школьника, который находился с другом на охоте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mgorod.kz.
По информации ДП ЗКО, случай произошёл в Акжайыкском районе. В школьника по неосторожности выстрелил 30-летний мужчина. Несовершеннолетнего госпитализировали в больницу.
В районом отделе образования сообщили, что третьего февраля 17-летний ученик 11-го класса поехал на охоту вместе со своим старшим братом. Там он получил травмы.
По данному факту ведётся досудебное расследование по статье 114 УК РК "Неосторожное причинение вреда здоровью".