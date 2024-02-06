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Охотник выстрелил из ружья в школьника в ЗКО

Сегодня, 16:50
АВТОР
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freepik.com Сегодня, 16:50
Сегодня, 16:50
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Фото: freepik.com

30-летний мужчина по неосторожности выстрелил из ружья в школьника, который находился с другом на охоте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mgorod.kz.

По информации ДП ЗКО, случай произошёл в Акжайыкском районе. В школьника по неосторожности выстрелил 30-летний мужчина. Несовершеннолетнего госпитализировали в больницу.

В районом отделе образования сообщили, что третьего февраля 17-летний ученик 11-го класса поехал на охоту вместе со своим старшим братом. Там он получил травмы.

По данному факту ведётся досудебное расследование по статье 114 УК РК "Неосторожное причинение вреда здоровью".

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