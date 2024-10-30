Охотник спутал девушку со зверем и застрелил её на Урале
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18-летняя девушка погибла в Свердловской области. Полиция и Следственный комитет устанавливают обстоятельства трагедии, передаёт BaigeNews.kz.
Инцидент произошёл 29 октября в одном из сёл Байкаловского района.
"42-летний подозреваемый, нарушив правила охоты и технику безопасности при обращении с огнестрельным оружием, произвёл выстрел из охотничьего карабина, намереваясь попасть в диких животных, которых он обнаружил при помощи тепловизионного прицела. Однако в результате стрельбы огнестрельное ранение получила 18-летняя девушка, оказавшаяся на линии огня, и принятая подозреваемым за дикое животное", - сообщили в полиции.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Следователем проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. Назначены судебные экспертизы (судебно-медицинская и баллистическая), проводятся допросы свидетелей, истребован характеризующий материал в отношении подозреваемого и погибшей девушки.
"Погибшая девушка воспитывалась в полной семье. Семья на профилактических учётах не состоит. Выстрел был произведен из карабина "Вепрь" калибра 7,62. Смерть девушки наступила в медицинском учреждении, куда она была доставлена сразу после случившегося. К сожалению, медикам не удалось спасти её жизнь. Подозреваемый работает водителем в одном из муниципальных бюджетных учреждений и на досуге увлекается охотой", - прокомментировал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
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