Охотник спутал девушку со зверем и застрелил её на Урале

18-летняя девушка погибла в Свердловской области. Полиция и Следственный комитет устанавливают обстоятельства трагедии, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл 29 октября в одном из сёл Байкаловского района.

"42-летний подозреваемый, нарушив правила охоты и технику безопасности при обращении с огнестрельным оружием, произвёл выстрел из охотничьего карабина, намереваясь попасть в диких животных, которых он обнаружил при помощи тепловизионного прицела. Однако в результате стрельбы огнестрельное ранение получила 18-летняя девушка, оказавшаяся на линии огня, и принятая подозреваемым за дикое животное", - сообщили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следователем проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. Назначены судебные экспертизы (судебно-медицинская и баллистическая), проводятся допросы свидетелей, истребован характеризующий материал в отношении подозреваемого и погибшей девушки.