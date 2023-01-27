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  • Охота на сайгаков: в Минэкологии объяснили необходимость отстрела животных
t.me/EcologyofQazaqstan Сегодня, 16:13
165
Сегодня, 16:13
165
Фото: t.me/EcologyofQazaqstan

Охота на сайгаков: в Минэкологии объяснили необходимость отстрела животных

Негатив в соцсетях вызвала новость о том, что в Казахстане хотят разрешить охоту на сайгаков. Главный эксперт Комитета лесного хозяйства и животного мира министерства экологии и природных ресурсов Аскар Абдрахманов объяснил, с какой целью ведомство подготовило проект приказа о лимитах изъятия животных на 2023 год, передаёт BaigeNews.kz.

"В этот лимит включены 1815 особей сайгаков. Это исключительно для научных целей", - сказал эксперт.

Он отметил, что с момента введения запрета на добычу сайгаков фундаментальных научных исследований не проводилось.

"В этом году и в дальнейшем необходимо проводить комплексные научные исследования для дальнейшего формирования государственной стратегии по охране, воспроизводству и использованию сайгаков. Комитетом с научными организациями в 2023-м году запланировано проведение научных исследований популяции сайгаков, в ходе которых будут изучены прогнозы развития популяции, кормовой базы, уточнены ареал и миграционные пути сайгаков, выработаны предложения по снижению конкуренции с сельским хозяйством", - заключил Абдрахманов.

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#сайгаки #охота #Минэкологии
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:13
165
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