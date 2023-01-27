Охота на сайгаков: в Минэкологии объяснили необходимость отстрела животных

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Негатив в соцсетях вызвала новость о том, что в Казахстане хотят разрешить охоту на сайгаков. Главный эксперт Комитета лесного хозяйства и животного мира министерства экологии и природных ресурсов Аскар Абдрахманов объяснил, с какой целью ведомство подготовило проект приказа о лимитах изъятия животных на 2023 год, передаёт BaigeNews.kz.

"В этот лимит включены 1815 особей сайгаков. Это исключительно для научных целей", - сказал эксперт.

Он отметил, что с момента введения запрета на добычу сайгаков фундаментальных научных исследований не проводилось.