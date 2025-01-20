Согласно последним данным ВОЗ, 21% казахстанских детей в возрасте 6-9 лет имеют избыточный вес. При этом распространенность ожирения продолжает расти. Чтобы хоть как-то повлиять на проблему Министерство здравоохранения вместе с ведущими профильными экспертами и международными организациями разработало типовое перспективное меню для школьников. Однако это меню вызвало недовольство среди субъектов предпринимательства, которые утверждают, что оно не исполнимо и содержит несвойственные для регионов и нашего менталитета блюда и продукты. В ситуации разбиралась корреспондент BaigeNews.kz.

Руководитель управления Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Гульшарат Кожатова отмечает, что разработанное меню школьного питания является безопасным, сбалансированным и научно обоснованным. Оно составлено с учётом физиологических потребностей детей и количества калорий, энергетической ценности различных продуктов питания и готовых блюд. В меню учтены возрастные категории, сезонность, также питание детей в школах, где отсутствует пищеблок.

Главной особенностью нового меню является то, что в нём учтены рекомендации Всемирной организации здравоохранения по уменьшению сахара и соли.

"К примеру, для организаций, где дети пребывают круглосуточно, содержание сахара уменьшилось в возрастной группе 6-10 лет - с 55 грамм до 15 грамм, в возрастной группе 11-14 лет – с 70 грамм до 21 грамма, то есть в 3,3-3,6 раза. Соль уменьшена в возрастной группе 6-10 лет – с 15 грамм до 3 граммов, в возрастной группе 11-14 лет – с 15 грамм до 4,5 грамм, то есть в 3,3-5 раза", - сказала глава управления.

Основное меню включает в себя мясные, рыбные и овощные блюда, салаты из свежих овощей и напитки с низким содержанием сахара.

"Для роста и развития детей, а также предупреждения болезней, в рацион включены молоко низкой жирности, кисломолочные продукты с пробиотиками и увеличено количество овощей и фруктов", - добавила Кожатова.

При этом она подчеркнула, что данное меню носит рекомендательный характер. А это значит, что в регионах в зависимости от мнения родителей и детей, от особенностей региона, от наличия продуктов в регионе, меню может изменяться или допускать внесение корректировок. Одно блюдо или один продукт могут быть заменены другим с аналогичной пищевой ценностью и калорийностью. Единственное условие – должен учитываться принцип здорового питания.

Ответила руководитель управления и на критику в соцсетях.

"Это прихоть не только Министерства здравоохранения. Учитывались современные международные требования к здоровому питанию. Принимали участие международные, профильные организации по питанию. Нет такого, чтобы некоторые продукты были несовместимы. Меню сбалансировано и безопасно. Оно научно обосновано", - пояснила Гульшарат Кожатова.

Мнение предпринимателей

Общественный деятель и активист Рафаэль Гасанов утверждает, что процесс внедрения нового меню прошел в авральном режиме, без учёта мнений родителей, диетологов и экспертов. При этом, по его мнению, обновленное школьное питание может быть вредным для детей.

"Сейчас расскажу, что хотят давать на обед нашим детям. Во вторник, например, ребенок получит яблоко и молоко 2,5%. В среду - салат из помидоров и огурцов и (не поверите) молоко. На следующий день его ждет слива, фишболы с соусом Бешамель и йогурт с пробиотиками. На другой день - запеченная тыква с яблоком, паста Болоньезе из индейки и кефир. Хотите еще - пожалуйста: салат из брокколи, огурцов, помидоров, бешбармак и кефир. А это просто без комментариев: палочки из моркови и огурца и молоко. На мой взгляд, любая мама школьника, даже не являясь экспертом в питании, точно знает, к чему может привести такое меню", – написал Гасанов на своей странице в Facebook.

Такое необдуманное сочетание продуктов в меню, по мнению активиста, может привести к риску массовых проблем со здоровьем.

"Если это меню будет реализовано, нас ждет новая волна скандалов, связанных с питанием детей", - говорит он.

В Ассоциации розничной торговли и общественного питания Казахстана также не поддержали инициативу Минздрава. Там утверждают, что у Комитета санитарно-эпидемиологического контроля отсутствует компетенция по разработке рациона питания школьников и утверждения перспективных меню, а у министерства нет полномочий для принятия и утверждения меню.

Проект стандарта школьного питания был размещен на портале открытых НПА, где до 17 декабря проводились публичные обсуждения, после чего, проект списан в архив.

Министерством здравоохранения частично приняты замечания и предложения, направленные НПП "Атамекен", однако, повторно обсуждение не проводилось, что является нарушением законодательства.

При этом, размещенная на портале НПА редакция проекта стандарта школьного питания от 7 декабря 2024 года не направлялась на обсуждение членам рабочей группы.

"То есть в него внесли изменения, но ни рабочей группе, ни Нацпалате его не направили. Мы даже не знаем, какая его конечная редакция ушла в юстицию. Из той редакции, которую нам предоставили, могу сказать, что фактически меню превратили в больничное питание или диетпитание", - высказалась по данному поводу вице-президент Ассоциации розничной торговли и общественного питания РК Марина Лаптева.

По новому стандарту, есть дети могут только на больших переменах. В современных реалиях это невозможно, утверждает Лаптева.

"Вот если мы возьмем, к примеру, город Астана, кормить мы начинаем в 8.40. Каждую перемену, каждые 40 минут детки приходят кушать. Соответственно, при посадке около 200 человек за раз мы можем таким образом накормить 2000 человек. Если стандарт питания будет принят в той редакции, которую мы видели, соответственно, все перемены сдвигаются, и дети первой смены выйдут с обучения в пять часов. Вторая смена будет выходить в девять часов. Просто потому что кормить мы их можем только на больших переменах. Это в условиях переполненности школ, двухсменных школ Астаны, Алматы, Шымкента и других крупных городов. Они прописали в стандарте фактически невыполнимые нормы", - сказала Марина Лаптева.

Более того, при разработке меню не учтены финансовые возможности региональных бюджетов. Например, в меню увеличены нормы выхода блюд: фрукты, овощи, кисломолочные продукты ежедневно, что потребует существенных дополнительных затрат.

"Что в стандарте питания, что в предлагаемом меню, даются невыполнимые для бюджетов регионов рационы. В частности, ежедневно включили йогурты с пробиотиком, фрукты и так далее. На сегодняшний день средняя стоимость школьного питания по стране составляет около 600 тенге. Некоторые регионы в этом году даже не провели индексацию, несмотря на прямую норму, предусмотренную приказом 598. Например, Актобе не индексировал абсолютно вообще ни на одну тенге. Уже сейчас там стоимость картофеля увеличилась до 400, но индексации нет. Павлодар, допустим, кормит на 530 тенге, а Астана на 800. И всем им предлагается единое меню. То меню, которое предлагают, стоит в среднем 1200 тенге. Эту сумму не сможет выделить ни один регион. С ними не согласовали такое меню, этот стандарт, которым предусмотрено существенное увеличение рациона", - отметила вице-президент Ассоциации.

Марина Лаптева предположила, что цель нового стандарта школьного питания – пополнение бюджета новыми штрафами.

"Единственное, чего добьются принятием стандарта и введением этого нового меню приказом министра здравоохранения - неисполнение. За неисполнение любого пункта этого стандарта, равно как и приказа, предусмотрена административная ответственность по 425 статье, части 1. Это штраф в 600 тысяч тенге. То есть не включил по их пунктам все, как положено, заплати 600 тысяч тенге. В принципе, это только способ добывания штрафов", - поделилась своими мыслями она.

Предприниматели требуют отозвать приказ Минздрава, вынести меню на обсуждение с обязательным участием независимых экспертов, родительской общественности, НПП "Атамекен" и профильных Ассоциаций.