  • 9 Августа, 17:08
  • BAIGENEWS

Огромный цифровой портрет Абая появился в центре Астаны

Сегодня, 15:55
АВТОР
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акимат Сегодня, 15:55
Сегодня, 15:55
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Фото: акимат

В Астане создали крупнейшее цифровое изображение казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбайулы, передаёт BaigeNews.kz.

Портрет, размер которого по диагонали составляет 65 метров, размещён на колесе обозрения.

Жители города активно используют это место для создания креативных видео.

Перформанс организован акиматом района Нура и центром семейного отдыха Ailand, приурочен ко Дню Абая, который отмечают 10 августа.

Демонстрация портрета продлится до 16 августа.

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