Огромный цифровой портрет Абая появился в центре Астаны
Сегодня, 15:55
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:55Сегодня, 15:55
120Фото: акимат
В Астане создали крупнейшее цифровое изображение казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбайулы, передаёт BaigeNews.kz.
Портрет, размер которого по диагонали составляет 65 метров, размещён на колесе обозрения.
Жители города активно используют это место для создания креативных видео.
Перформанс организован акиматом района Нура и центром семейного отдыха Ailand, приурочен ко Дню Абая, который отмечают 10 августа.
Демонстрация портрета продлится до 16 августа.
Самое читаемое
- Держали в секс-рабстве и накачивали наркотиками: над 16-летней девочкой издевались в Кызылорде
- О состоянии родившей 19-го ребенка жительницы Петропавловска рассказали в облздраве
- Токаев опубликовал статью о ренессансе Центральной Азии
- Казахстанский боксёр Нурбек Оралбай завоевал серебряную медаль Олимпиады-2024
- Информацию о разовой выплате казахстанцам прокомментировали в Минтруда