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Огромный таракан прервал брифинг Госдепа США

Сегодня, 12:58
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ecoworld.co.il Сегодня, 12:58
Сегодня, 12:58
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Фото: ecoworld.co.il

Огромный таракан прервал брифинг Государственного департамента США с представителями СМИ. Пресс-секретарь ведомства Мэтью Миллер отвечал на вопрос журналиста, когда заметил насекомое на стене, передаёт BaigeNews.

"Извините, что отвлекаюсь, но он довольно крупный", – передает слова Миллера The Hill.

На соответствующей видеозаписи голос за кадром сообщил, что от таракана избавятся, когда пресс-секретарь закончит выступление. Некоторое время спустя Миллер признался, что пожалел о своем решении рассказать всем о таракане.

"Теперь собравшимся будет трудно сосредоточиться на очень важных вещах, которые я должен донести", – подчеркнул пресс-секретарь, но все-таки закончил ответ на вопрос.

Насекомое было ликвидировано через пару минут. На записи слышен звук хлопка, за которым последовали аплодисменты аудитории. Миллер заявил, что проблема решена.

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