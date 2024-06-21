Огромный таракан прервал брифинг Госдепа США

Огромный таракан прервал брифинг Государственного департамента США с представителями СМИ. Пресс-секретарь ведомства Мэтью Миллер отвечал на вопрос журналиста, когда заметил насекомое на стене, передаёт BaigeNews.

"Извините, что отвлекаюсь, но он довольно крупный", – передает слова Миллера The Hill.

На соответствующей видеозаписи голос за кадром сообщил, что от таракана избавятся, когда пресс-секретарь закончит выступление. Некоторое время спустя Миллер признался, что пожалел о своем решении рассказать всем о таракане.

"Теперь собравшимся будет трудно сосредоточиться на очень важных вещах, которые я должен донести", – подчеркнул пресс-секретарь, но все-таки закончил ответ на вопрос.

Насекомое было ликвидировано через пару минут. На записи слышен звук хлопка, за которым последовали аплодисменты аудитории. Миллер заявил, что проблема решена.