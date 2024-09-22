Огромный столб дыма снова заметили недалеко от Актау

В соцсетях появилось видео огромного столба дыма недалеко от Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Огонь полыхал на открытой территории за кафе "Аю" у села Баянды. Подробности сообщили в ДЧС Мангистауской области.

По информации пожарных, около автодороги Баянды – Бесшокы произошло горение автомобильных покрышек. Вызов в пожарную часть поступил 21 сентября, в 17:24 часов.

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На месте работали шесть огнеборцев. Пожар ликвидирован.

Напомним, ночью 20 сентября загорелся мусорный полигон в 7-ми километрах от села Шетпе.

Уже 17 августа пожар произошел на мусорном полигоне в 2,5 километрах от села Баянды.

В начале сентября на этом же объекте был аналогичный пожар. Депутат из Актау также заявил, что полигон за 870 миллионов тенге будет тлеть вечно.

Тем временем, блогер Азамат Сарсенбаев в своем Instagram показал на видео ночной город, окутанный дымом из-за горения мусора.