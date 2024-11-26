Огромные деньги потеряла казахстанка из-за аферы с телефонным номером

На удочку мошенников попалась жительница Зерендинского района Акмолинской области. Всё началось со звонка, который поступил ей 22 ноября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Неизвестный абонент предложил ей сменить номер телефона, заявив, что срок действия старого истек. Не подозревая об обмане, сельчанка продиктовала код, который она получила на свой телефон от короткого номера. Однако на этом звонки от мошенников не закончились", - рассказали в полиции.

В течение дня на телефон жертвы поступали звонки якобы от "сотрудников службы безопасности банков". Они задавали различные вопросы, стараясь ввести её в заблуждение, и запугивали её статьями уголовного кодекса.

"В конечном итоге женщина самостоятельно оформила кредит на сумму 500 тысяч тенге, а также перевела ещё 300 тысяч тенге со своего депозита", - говорится в сообщении.

Полицейские настоятельно просят казахстанцев быть бдительными и внимательными при разговоре с незнакомыми абонентами.

"Ни в коем случае не передавайте коды из SMS-сообщений или личные данные", - предостерегли полицейские.

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