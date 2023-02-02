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Огромную партию лука пытались вывезти из Казахстана
На казахстанско-российской границе в ЗКО задержали десятки грузовых автомашин с репчатым луком, которые пытались выехать из РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет госдоходов Минфина РК.
Отмечается, что с 28 января 2023 года на три месяца введён запрет на вывоз лука репчатого с территории РК.
"31 января на автомобильном пункте пропуска "Сырым" предотвращён выезд 23 большегрузных автотранспортных средств, перевозивших лук репчатый из Шымкента, Жамбылской и Туркестанской областей. Водители проинформированы о наличии запрета. В настоящее время решается вопрос о возврате лука отправителям либо реализации его в других областях Казахстана", - сообщили в КГД.
Ранее подорожание лука в РК министр торговли и интеграции Серик Жумангарин объяснил тем, что из-за похолодания и заморозков страны-поставщики лука не смогли экспортировать ожидаемое количество овощей. По его словам, весной лук может подорожать ещё.
По данным КГД, на сегодняшний день в Казахстане действует запрет на вывоз следующих товаров:
- лома и отходов чёрных и цветных металлов (действует со 2 ноября 2022 года по 1 мая 2023 года);
- отдельных видов лесоматериалов (действует с 9 декабря 2022 года по 8 июня 2023 года);
- бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов автомобильным транспортом (действует с 1 февраля 2023 года по 31 июля 2023 года);
- крупного рогатого скота живого, овец и коз живых (действует с 3 сентября 2022 года по 2 марта 2023 года);
- отдельных видов каменного угля автотранспортом (с 26 сентября 2022 года по 25 марта 2023 года).
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