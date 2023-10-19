Огромную опухоль удалили полуторагодовалому ребёнку столичные нейрохирурги

Врачи Национального центра нейрохирургии провели сложнейшую операцию по удалению опухоли головного мозга полуторагодовалому ребёнку, передаёт BaigeNews.kz.

По словам мамы ребёнка, до годовалого возраста малыш рос, развивался и не отставал от своих сверстников, но затем женщина заметила у сына плаксивость, беспокойность, выраженное нарушение движений глазных яблок, периодическую рвоту, слабость в левой руке и ноге.

Тогда родители обратились в городскую детскую больницу №2, где ребёнка осмотрели нейрохирурги и провели МРТ исследование, которое показало огромную опухоль головного мозга размером семь сантиметров. Новообразование было расположено в височно-лобно-теменной доли правого полушария и в проекции правого бокового желудочка.

Ребёнка направили в Национальный центр нейрохирургии для прведения операции на квотной основе, в рамках ОСМС.

Как отмечает заведующий отделением детской нейрохирургии Габит Оленбай, сложность операции была в достаточно большом размере опухоли. Она занимала почти половину мозга малыша и располагалась в функционально значимых зонах головного мозга. От этого существовал высокий риск операционной кровопотери, что могло привести к тяжёлым осложнениям.

"Нами было выполнено микрохирургическое удаление объемного образования правой теменно-височно-лобной доли головного мозга. Во время операции применялись все современные методики. Кроме этого, немаловажную роль в успехе операции сыграли высокая квалификация персонала и оснащенность операционного блока нашего Центра. На данный момент ребенок проходит послеоперационное лечение и находится в палате с матерью", - рассказал Габит Оленбай.

Сейчас счастливая мама вместе ребёнком готовятся к выписке. И это возможно благодаря слаженной работе нейрохирургов, анестезиологов, трансфузиологов, среднего и младшего медицинского персонала.

Как отмечает команда врачей, проведение операции в таком крохотном возрасте всегда сопровождается с большими сложностями подачи наркоза. Необходимы тщательный контроль за кровью, дыханием, щепетильный расчёт анестезии и огромная ответственность за жизнь малыша.