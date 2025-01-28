На станциях метро в Алматы начали устанавливать ограждения для обеспечения безопасности пассажиров, передаёт BaigeNews.kz.

"По регламенту работ сначала устанавливаются металлические опоры, на которые в последующем будут вставлены перегородки из прочного каленого небьющегося стекла. Полностью завершить работы планируется в ближайшую неделю", - сообщили в администрации метрополитена.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алматы қаласының Метрополитені (@almatymetro)

Комментаторы новости считают, что заграждения портят внешний вид станции.

Напомним, в декабре 2024 года в алматинском метрополитене произошла трагедия. Молодой человек, инвалид по зрению, упал на рельсы и погиб.