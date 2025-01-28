  • 28 Января, 16:07
  • BAIGENEWS

Ограждения появились на станциях метро в Алматы после трагедии

Горожанам новые конструкции не понравились.

Сегодня, 15:28
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz Сегодня, 15:28
Сегодня, 15:28
89
Фото: baigenews.kz

На станциях метро в Алматы начали устанавливать ограждения для обеспечения безопасности пассажиров, передаёт BaigeNews.kz.

"По регламенту работ сначала устанавливаются металлические опоры, на которые в последующем будут вставлены перегородки из прочного каленого небьющегося стекла. Полностью завершить работы планируется в ближайшую неделю", - сообщили в администрации метрополитена.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Алматы қаласының Метрополитені (@almatymetro)

Комментаторы новости считают, что заграждения портят внешний вид станции.

Напомним, в декабре 2024 года в алматинском метрополитене произошла трагедия. Молодой человек, инвалид по зрению, упал на рельсы и погиб.

Самое читаемое

Наверх