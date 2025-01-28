Ограждения появились на станциях метро в Алматы после трагедии
Горожанам новые конструкции не понравились.
Сегодня, 15:28
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Сегодня, 15:28Сегодня, 15:28
89Фото: baigenews.kz
На станциях метро в Алматы начали устанавливать ограждения для обеспечения безопасности пассажиров, передаёт BaigeNews.kz.
"По регламенту работ сначала устанавливаются металлические опоры, на которые в последующем будут вставлены перегородки из прочного каленого небьющегося стекла. Полностью завершить работы планируется в ближайшую неделю", - сообщили в администрации метрополитена.
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Комментаторы новости считают, что заграждения портят внешний вид станции.
Напомним, в декабре 2024 года в алматинском метрополитене произошла трагедия. Молодой человек, инвалид по зрению, упал на рельсы и погиб.