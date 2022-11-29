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Ограничено движение транспорта ещё в трёх областях Казахстана
В компании "КазАвтоЖол" представили оперативную информацию по ограничению движения транспорта в регионах, передаёт BaigeNews.kz.
В Жетысуской области в связи с понижением температуры воздуха в Абайской области введено ограничение движения для пассажирских рейсовых автобусов и для автомобилей, оснащенных дизельными двигателями на дороге "Алматы-Усть-Каменогорск" - участок от Ушарала до границы Абайской области.
В Павлодарской области для тех же видов транспорта закрыто движение на трассе "Омск-Майкапшагай" - от Павлодара до границы Абайской области.
В Карагандинской области рейсовые автобусы и автомобили на дизеле не пускают на трассу "Караганда-Аягоз-Бугаз" - от посёлка Буркитти до границы Абайской области.
Ранее в "КазАвтоЖоле" сообщили о том, что в связи с понижением температуры до минус 32 градусов введено ограничение для движения автотранспорта в Абайской и Восточно-Казахстанской областях.
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