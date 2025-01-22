Ограничено движение транспорта ещё в двух регионах Казахстана
Об этом сообщили в компании "КазАвтоЖол".
Сегодня, 17:24
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:24Сегодня, 17:24
86Фото: pxhere.com
Движение автотранспорта ограничили в Алматинской и Павлодарской областях, передаёт BaigeNews.kz.
В связи с ухудшением погодных условий закрыт для проезда участок дороги "Алматы - Усть-Каменогорск" км 78-124 - от Конаева до границы области Жетысу.
В 17:00 такие же меры приняли для всех видов транспорта на участке дороги "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" км 1206-1367 (от посёлка Шидерты до посёлка Атамекен).
Ранее сообщалось об ограничении движения в ВКО, областях Абай и Жетысу.
Задерживаются рейсы в аэропорту Алматы.