Движение автотранспорта ограничили в Алматинской и Павлодарской областях, передаёт BaigeNews.kz.

В связи с ухудшением погодных условий закрыт для проезда участок дороги "Алматы - Усть-Каменогорск" км 78-124 - от Конаева до границы области Жетысу.

В 17:00 такие же меры приняли для всех видов транспорта на участке дороги "Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ" км 1206-1367 (от посёлка Шидерты до посёлка Атамекен).

Ранее сообщалось об ограничении движения в ВКО, областях Абай и Жетысу.

Задерживаются рейсы в аэропорту Алматы.