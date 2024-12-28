Ограничения ввели на дорогах в двух регионах страны из-за непогоды
Два участка республиканской трассы закрыты в области Абай и ВКО.
Сегодня, 14:38
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:38Сегодня, 14:38
129Фото: drive2.ru
"КазАвтоЖол" ввел ограничение движения для всех видов транспорта на трассе "Алматы-Усть-Каменогорск" в области Абай и ВКО, передаёт BaigeNews.kz.
Причиной для закрытия дорог стало ухудшение погодных условий.
В 14:00 в Восточно-Казахстанской области ввели ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги "Алматы-Усть-Каменогорск", от границы области Абай до села Уланское.
В области Абай закрыли участок автодороги "Алматы-Усть-Каменогорск" от села Калбатау до границы ВКО.
Ориентировочное время открытия дороги — 28 декабря в 18:00.
Самое читаемое
- В Росавиации сделали громкое заявление об авиакатастрофе в Актау
- Директор детсада погорел на хищении 11 млн тенге в области Жетісу
- Казахстанцев предупредили о фейках про долги
- Пресс-секретарь Президента поделился главными итогами работы Главы государства за год
- Наркодельцов с метадоном и опием задержали в Мангистауской области