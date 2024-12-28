"КазАвтоЖол" ввел ограничение движения для всех видов транспорта на трассе "Алматы-Усть-Каменогорск" в области Абай и ВКО, передаёт BaigeNews.kz.

Причиной для закрытия дорог стало ухудшение погодных условий.

В 14:00 в Восточно-Казахстанской области ввели ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги "Алматы-Усть-Каменогорск", от границы области Абай до села Уланское.

В области Абай закрыли участок автодороги "Алматы-Усть-Каменогорск" от села Калбатау до границы ВКО.

Ориентировочное время открытия дороги — 28 декабря в 18:00.