  • 28 Декабря, 16:09
  • BAIGENEWS

Ограничения ввели на дорогах в двух регионах страны из-за непогоды

Два участка республиканской трассы закрыты в области Абай и ВКО.

Сегодня, 14:38
АВТОР
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drive2.ru Сегодня, 14:38
Сегодня, 14:38
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Фото: drive2.ru

"КазАвтоЖол" ввел ограничение движения для всех видов транспорта на трассе "Алматы-Усть-Каменогорск" в области Абай и ВКО, передаёт BaigeNews.kz.

Причиной для закрытия дорог стало ухудшение погодных условий.

В 14:00 в Восточно-Казахстанской области ввели ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги "Алматы-Усть-Каменогорск", от границы области Абай до села Уланское.

В области Абай закрыли участок автодороги "Алматы-Усть-Каменогорск" от села Калбатау до границы ВКО.

Ориентировочное время открытия дороги — 28 декабря в 18:00.

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