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Ограничения введут в нескольких регионах Казахстана из-за военных учений

Сегодня, 18:50
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Минобороны РК Сегодня, 18:50
Сегодня, 18:50
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Фото: Минобороны РК

В рамках программы боевой подготовки Вооруженных сил РК со 2 по 13 сентября на базе учебного полигона "Матыбулак" Жамбылской области планируется проведение оперативно-тактического командно-штабного учения "Айбалта-2024". В этот период в отдельных районах страны возможно введение ограничительных мер, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минобороны.  

"Мероприятия боевой подготовки сопряжены с передвижением сил и средств по территории Абайской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысуской областей. Для отработки учебно-боевых задач с 26 августа подразделения совершат марш комбинированным способом: железнодорожным и автомобильным транспортом, после чего вернутся в пункты постоянной дислокации. В указанный период в отдельных районах страны возможно введение ограничительных мер", - сообщили в ведомстве.

Граждан просят отнестись к ситуации с пониманием и доверять только официальным источникам информации.

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