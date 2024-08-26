Ограничения введут в нескольких регионах Казахстана из-за военных учений

В рамках программы боевой подготовки Вооруженных сил РК со 2 по 13 сентября на базе учебного полигона "Матыбулак" Жамбылской области планируется проведение оперативно-тактического командно-штабного учения "Айбалта-2024". В этот период в отдельных районах страны возможно введение ограничительных мер, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минобороны.

"Мероприятия боевой подготовки сопряжены с передвижением сил и средств по территории Абайской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысуской областей. Для отработки учебно-боевых задач с 26 августа подразделения совершат марш комбинированным способом: железнодорожным и автомобильным транспортом, после чего вернутся в пункты постоянной дислокации. В указанный период в отдельных районах страны возможно введение ограничительных мер", - сообщили в ведомстве.

Граждан просят отнестись к ситуации с пониманием и доверять только официальным источникам информации.