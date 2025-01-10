Ограничения по движению транспорта ввели в области Жетiсу
Ориентировочное время открытия 10.01.2025 г. 14:00.
Сегодня, 10:04
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Сегодня, 10:04Сегодня, 10:04
120Фото: 41.mchs.gov.ru
10 января 2025 года с 10:00 в области Жетiсу в связи с ухудшением погодных условий на участке автодороги республиканского значения "Сарыозек - Коктал", км 40 по 68, перевал Алтын Емель вводится ограничения движения для всех видов транспорта, передаёт BaigeNews.kz.
Ориентировочное время открытия 10.01.2025 г. 14:00.
Дополнительную информацию в любое время суток можно получить в колл-центре 1403.
Ранее движение ограничили в Северо-Казахстанской области.
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